Телефонный разговор по приятному поводу состоялся между Лавровым и Рыженковым

С профессиональным праздником - Днем дипломатического работника - поздравил коллектив Министерства иностранных дел Беларуси глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В телефонном разговоре с Максимом Рыженковым он передал наилучшие пожелания.

Также стороны провели обмен мнениями по ключевым аспектам взаимодействия и вопросам международной проблематики.

ОбществоРоссия

телефонный разговорМаксим РыженковСергей Лавров