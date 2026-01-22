Телефонный разговор по приятному поводу состоялся между Лавровым и Рыженковым

С профессиональным праздником - Днем дипломатического работника - поздравил коллектив Министерства иностранных дел Беларуси глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В телефонном разговоре с Максимом Рыженковым он передал наилучшие пожелания.