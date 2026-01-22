3.72 BYN
Телефонный разговор по приятному поводу состоялся между Лавровым и Рыженковым
Автор:Редакция news.by
С профессиональным праздником - Днем дипломатического работника - поздравил коллектив Министерства иностранных дел Беларуси глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В телефонном разговоре с Максимом Рыженковым он передал наилучшие пожелания.
Также стороны провели обмен мнениями по ключевым аспектам взаимодействия и вопросам международной проблематики.