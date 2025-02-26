Телеканал "Беларусь 24" отмечен наградой Международного медиафорума CSTB.PRO.MEDIA в Москве

Телеканал "Беларусь 24" отмечен наградой Международного медиафорума в Москве. Здесь презентовали возможности "Первого информационного" и спутникового телеканала "Беларусь 24". А еще обменялись опытом, провели переговоры по закупке рейтинговых проектов и, конечно, предложили свой контент.

Международная медиавыставка выдалась для телевизионной команды очень насыщенной, эффективной, плодотворной. Два дня Белтелерадиокомпания презентовала возможности молодого, энергичного "Первого информационного" телеканала и уже опытного канала-дипломата "Беларусь 24".

27-й раз CSTB.PRO.MEDIA собирает экспертов отрасли - это главная медиакухня России и стран СНГ. В качестве шефов выступают телебоссы, создатели и дистрибьюторы контента, поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения, мультисервисные операторы, онлайн-кинотеатры и OTT-платформы.

"Ни для кого не секрет, что в отношении Беларуси и Российской Федерации введены санкции. Я бы не сказал, что оборудование из стран коллективного Запада для нас стало недоступным. Они просто не хотят с нами торговать. Но мне нравится, что Российская Федерация продвинулась в решении вопроса импортозамещения, им уже есть что предложить. И учитывая отношение к нам со стороны Запада, я думаю, что мы со временем будем переходить на российские технические решения", - поделился председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Иван Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10bf2cf7-21bf-4881-ba2e-45df3d512689/conversions/90aac85a-6db5-4377-a6f4-b7d654dc8078-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10bf2cf7-21bf-4881-ba2e-45df3d512689/conversions/90aac85a-6db5-4377-a6f4-b7d654dc8078-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10bf2cf7-21bf-4881-ba2e-45df3d512689/conversions/90aac85a-6db5-4377-a6f4-b7d654dc8078-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10bf2cf7-21bf-4881-ba2e-45df3d512689/conversions/90aac85a-6db5-4377-a6f4-b7d654dc8078-xl-___webp_1920.webp 1920w Иван Эйсмонт

Беларусь слышат и видят в 150 странах, аудитория составляет 300 млн человек. Медиафорум подтвердил, что белорусские проекты хотят покупать и транслировать. А мы в свою очередь думаем, как сделать его еще лучше.

Павел Лазовик, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 24":

"Наши программы востребованы у российского зрителя. Это не только киносериалы, но и мультипликационные анимации, программы о путешествиях, об истории. Это нужно современному зрителю, наша страна готова это предложить. Есть большой интерес к смотрибельным проектам, таким как, например, "Фактор.by".

Обменяться опытом, расширить географию вещания, а еще договориться о покупке рейтинговых проектов. Свой контент - это, конечно, хорошо, мы без лишней скромности справляемся, но в телевизионном меню должно быть разнообразие.

Главный директор Главной дирекции лицензионных программ и телепоказов Елена Радевич рассказала, что они провели ряд интересных встреч с российскими телеканалами. Например, с Пятым, с ТВЦ. Они предложили свои премьерные проекты, которые выйдут в следующем месяце. То, что подходит Беларуси, возьмут для показа в линейке.

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Акулы медиаиндустрии могут остаться без улова, если залягут на дно. Чтобы остаться на плаву, нужны новые решения и технологии. Искусственный интеллект в помощь. Нейросети, к примеру, могут помочь в дублированном переводе.

Также искусственный интеллект помогает при субтитрировании, при наложении плашек, меток на контент. Это значительно и ускоряет, и удешевляет сам процесс обработки. Виталий Куликов, директор по продажам компании по доставке и обработке медиаконтента

Новые контакты и договоры тоже есть. Впрочем, выставка - это не только про профессиональные связи.