Телемост "Мост Дружбы" открыл областной форум молодых парламентариев в Бресте

Областной форум молодых парламентариев проходит в Бресте. Открыл программу "Телемост Дружбы" с регионами России. Обсудили мероприятия по сохранению исторической памяти. 80-летию Великой Победы - особый акцент. Говорили и о Республиканском центре патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении Брестской крепости. Также, напомним, сейчас в мемориальном комплексе идет реализация большого проекта Союзного государства по реставрации и музеефикации сооружений.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:

"У нас одно понимание. У нас на самом деле одно Отечество, как говорит об этом наш Президент. Мы пережили чудовищные годы ВОВ. Сейчас мы с честью выходим из той ситуации, которую не мы спровоцировали. Это на самом деле гибридная война, которая развязана в отношении Союзного государства. Мы в ней побеждаем. И обязательно победим - так, как это было 80 лет назад".

Елизавета Басалай, председатель молодежного парламента при Брестском областном совете депутатов:

"Проект, который мы разрабатываем по 80-летию, будет называться «Первый регион помнит». Он будет касаться каждого региона. Он будет интерактивным, в формате игры, но будет скрытая цель - расширение знаний нашей молодежи о тех трагических событиях, которые коснулись каждого района Брестской области".

Максим Сыцевич, зампредседателя молодежного парламента при Брестском областном совете депутатов:

"Программа форума очень насыщенная. Будут выработаны определенные предложения для дальнейшей работы молодежного парламента. Будут произведены тренинги, потому что всем нам надо учиться. Нас и в области юриспруденции подтянут, и в области ораторского мастерства подтянут".