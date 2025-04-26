"Телевидение - это круто, престижно и профессионально". Телеведущая о своей профессии

Каждый год 7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. Профессия, которая для многих стала важной частью жизни и подарила возможность не только узнавать важные новости первыми, но и в целом воплощать в жизнь самые смелые творческие мечты.

Медийная сфера не стоит на месте и стремительно прогрессирует. Но главное - телевизионщики и сотрудники радио создавали и создают летопись различных эпох нашей родной Беларуси.

Собрали ряд историй, благодаря которым понимаешь: у этих людей каждый день в профессии как праздник, ведь телевидение и радио для них стали судьбой.

Говорит и показывает

Елена Швайко, диктор Первого национального канала Белорусского радио:

"Ни одного дня не задумывалась, почему я здесь. Радио - это моя жизнь, это моя судьба, это моя работа".

Елена Швайко, диктор Первого национального канала Белорусского радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542bcb9e-656b-4e2a-84e8-e2ec1f30f2eb/conversions/a01f6d15-f73f-41b7-b0e6-9d05068bab14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542bcb9e-656b-4e2a-84e8-e2ec1f30f2eb/conversions/a01f6d15-f73f-41b7-b0e6-9d05068bab14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542bcb9e-656b-4e2a-84e8-e2ec1f30f2eb/conversions/a01f6d15-f73f-41b7-b0e6-9d05068bab14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/542bcb9e-656b-4e2a-84e8-e2ec1f30f2eb/conversions/a01f6d15-f73f-41b7-b0e6-9d05068bab14-xl-___webp_1920.webp 1920w Елена Швайко, диктор Первого национального канала Белорусского радио

Вообще большое счастье, что такие люди по-прежнему активны в профессии на радио и телевидении. Ведь именно благодаря им мы чувствуем связь совершенно разных, но ярких эпох нашей родной Республики Беларусь. Будь-то 70-е, когда Елена Швайко только пришла на радио. 50 лет протекли как один радиоэфир.

"Так получается, что Дом радио реально стал домом, вот в том самом смысле, - отметил Максим Угляница - заместитель генерального продюсера - главный директор Главной дирекции Первого национального канала. - Голос - это твое второе я. Причем, вот говоря об этом, я понимаю, что времена немножко другие, и когда мы начинали, картинки фактически не было, то есть нас воспринимали ушами. Мы попадали в мозг, в душу человеку через уши".

Анатолий Вечер, ведущий Белтелерадиокомпании:

"Стать звездой, когда я начинал, было гораздо проще. Было всего лишь три канала. Я вышел в эфир, и на завтра уже все мои друзья сказали: "Мы тебя видели".

"Мы занимались эстрадой, мы занимались российской эстрадой, мы снимали зарубежных исполнителей, мы занимались рок-музыкой. Мы делали великолепный проект, который так и назывался "Великолепная семерка", когда мы с нуля обучали артистов, ведущих", - поделилась Оксана Вечер, ведущая Белтелерадиокомпании.

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Анатолий Вечер считает, что человек должен быть создан для телевидения. "Всегда приходило очень много талантливых людей. Реально очень талантливых, харизматичных, потрясающих телеведущих, авторов. Но поскольку они не были созданы для телевидения, они здесь не задерживались. Они что-то делали, делали, делали. Их программы до сих пор вспоминают, но они тут же уходили и исчезали. А есть люди, которые просто не представляют себя без телевидения. И эти люди работают до конца".

Магия телевидения заключается и в том, что телеведущие всегда должны быть бодры. По сути, это профессиональная ответственность и даже обязанность. А утренний эфир, который готовится, пока большая часть белорусов спит, - особенный жанр телевизионного искусства.

"Для меня главный лайфхак - это режим. Если ты регулярно просыпаешься рано, рано ложишься спать, то, в принципе, организм нормально реагирует. И я хочу сказать, особенно в такое время, как сейчас, май и дальше лето - это какое-то счастье просыпаться рано, видеть рассвет", - поделилась Екатерина Антонова, ведущая Белтелерадиокомпании.

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"Сейчас с появлением ребенка просыпаться мне становится гораздо легче, потому что за ночь ты и так просыпаешься несколько раз, и для меня уже нет никакой разницы, встать в час, в два или в четыре, - рассказала Татьяна Матусевич, ведущая Белтелерадиокомпании. - Я сама из Могилева, и на программе "Добрай раніцы, Беларусь" я выросла. Светлане Боровской большой привет. Правда, на ее эфирах я росла и, честно, даже думать не думала, что когда-то мы будем коллегами".

Впервые частью праздника работников телевидения, радио и связи становится дирекция телеканала "Первый информационный", который начал свое вещание с 17 сентября 2024 года. Темп новостной жизни увеличился в разы.

Юлия Перцова, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Телевидение - это про профессионализм. Высокий профессионализм каждого человека в цепочке, который задействован. Да, много контента, но телевидение - это круто, это престижно и это профессионально".

Профессия телевизионного журналиста и радиоведущего - это про впечатления, которые автор пропускает через себя и отдает их своей аудитории, соответственно, всему миру. Значит, нужно себя наполнять. У многих телевизионщиков есть свои особенные хобби, интересы, которые дают возможность отвлечься от сложной эмоциональной, но классной работы.