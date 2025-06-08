Тема Украины постепенно сходит с повестки дня Дональда Трампа

"Остаться без ответа это не может и ни в коем случае не останется. Ответ последует, несомненно, но какой он будет? Насколько он будет серьезным, разрушительным? Разумеется, все это вызывало в Белом доме озабоченность и беспокойство. Этим и объясняется поспешный звонок нашего президента Владимиру Путину. Разговор состоялся серьезный, обстоятельный и долгий. Трамп опубликовал отчет об этом разговоре практически незамедлительно, после того как он закончился. Из него мы знаем, что Владимир Путин очень твердо сказал, что он должен ответить на бомбардировку стратегической авиации Российской Федерации. Он заявил, что обязательно ответ последует. На этом Дональд Трамп остановился. Он не стал отговаривать или в чем-то переубеждать российского коллегу. Просто на этом была сделана остановка", - отметил Стив Самарин.