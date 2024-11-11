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Общество
Тему электронного товарооборота обсудили на конференции по изменениям в налоговом законодательстве
5 часов назад
законодательство
конференция
Президент
Все
Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
24 часа назад
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
10.12.2024
13:23
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
10.12.2024
13:16
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
10.12.2024
13:06
Политика
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МИД вручил официальную ноту Польше из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдове
1 час назад
Гайдукевич подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
5 часов назад
В ЦИК приняли документы Александра Хижняка для регистрации его кандидатом в Президенты Беларуси
6 часов назад
МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске и продолжает свою работу
10.12.2024
15:01
Мнение: ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности
09.12.2024
16:49
Общество
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Когда в Гомельской области завершат сплошные санитарные рубки поврежденного ураганом леса
1 час назад
Белорусский путь развития обсудили на конференции, приуроченной к 30-летию института президентства
1 час назад
Проект "Казахстанцы в боях за Беларусь" презентовали в Минске
5 часов назад
ЗРК "ТОР-М2" вскоре заступит на боевое дежурство в Беларусь
1 час назад
Экономика
Все
"Лига экспорта" в Минске. Расскажем, чем форум интересен белорусским экспортерам
10.12.2024
13:52
Узнали, когда в Рязанской области откроют мультибрендовый центр белорусской техники
10.12.2024
12:41
В мире растет количество миллиардеров
10.12.2024
12:29
Как снять наличные с карточки в местном магазине, знают жители агрогородка Конюхи
10.12.2024
09:40
При БелТПП создан Совет руководителей юрслужб предприятий. Какова цель новой площадки?
10.12.2024
09:30
В мире
Все
Бывший премьер Сирии подтвердил передачу полномочий переходному правительству
1 час назад
В Молдове могут ввести ЧП из-за возможной остановки транзита газа по трубопроводу из России
1 час назад
Хаменеи события в Сирии назвал продуктом совместного американского и сионистского плана
2 часа назад
"Это уже за гранью безумия". Маск раскритиковал очередной финансовый транш Америки Киеву
2 часа назад
Регионы
Все
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
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Пожар на деревоперерабатывающей установке, в гараже сгорел автомобиль - обзор ЧП
На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировано почти 90 тыс. человек
1 час назад
На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?
3 часа назад
Минчанка украла букет из 63 роз для фотографий в соцсети
5 часов назад
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Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
3 часа назад
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6 часов назад
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00