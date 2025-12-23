3.68 BYN
Тимур Шафир: СНГ - важная платформа для совместной безопасности и решения гуманитарных вопросов
Автор:Редакция news.by
Платформой для совместного обеспечения безопасности выступает Содружество Независимых Государств. Также СНГ - площадка обмена опытом и многостороннего сотрудничества по ключевым направлениям.
"Эта структура работает и существует уже более 30 лет. Ее уникальность в том, что благодаря СНГ сохраняется целый ряд совместных социальных программ, сохраняются транспортно-логистические коридоры, которые существовали в советское время, быстро решаются вопросы гуманитарной помощи. Определенные преимущества существования этой структуры есть", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.