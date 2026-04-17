Тишина перед бурей: эксперт о противоречиях Трампа и возможной эскалации на Ближнем Востоке

За конфликтом на Ближнем Востоке продолжает следить весь мир. Текущая ситуация больше похожа на тишину перед бурей. Ситуацию можно охарактеризовать фразой "ничего не понятно, но очень интересно". Дональд Трамп продолжает делать разные, порой противоречивые заявления. Иран в этом отношении абсолютно немногословен. Джеймс Вэнс заявил, что пора сворачивать операцию против Ирана. Мол, все цели были достигнуты, а Трамп накануне сказал, что они не урегулировали и, возможно, не урегулируют этот конфликт.

Почему такая несогласованность в американской политике, своим мнением в эфире "Первого информационного" телеканала поделился аналитик Сергей Дик.

"Я бы отметил, что эта несогласованность разыгрывается американским руководством, ввиду того, что действительно возникла пауза и некоторая для всех неопределенность. Трамп уже два дня как снял блокаду Ормузского пролива в интересах Китая, прежде всего, как он заявил. Мы можем полагать, что это сделано им преднамеренно ввиду предполагаемого визита, который, я надеюсь, состоится 15 мая, и встречи с Си Цзиньпином в Пекине, - высказал свое мнение эксперт. - Хотя, если события пойдут в Ормузском проливе неконтролируемые и опять будет военная эскалация со стороны Трампа, то встреча может и не состояться. Вот тут такой Трампа жест".

Сергей Дик отметил, что в это же время идут переговоры в кулуарах по поводу этой развязки, которую заварил Трамп. Кажется, что он сам точно не знает, как выйти из этой ситуации, чтобы выйти в очередной раз победителем. Хозяин Белого дома уже озвучил, что договорился с президентом Ливана, с Нетаньяху о том, что война закончена. Десятая. Правда, до этого он говорил, что восемь войн он выиграл. Десятая, какая же девятая? Видимо, это он имеет в виду, наверное, все-таки Иран.

"Действительно ситуация крайне напряженная. Мне кажется, мы подходим к такой точке, где как раз и будет развязка этого конфликта. И я очень опасаюсь, чтобы это не повторилось бомбардировка или высадкой этого десанта, ведь третий авианосец идет уже, - напомнил гость студии. - Вот этот информационный шум о том, что перемирие и прочее, а в это же время идет подтягивание и авианосцев, и десантных кораблей. Военная ситуация усиливается. И вполне возможно повторение событий 28 февраля, когда тот же Джеймс Вэнс и Стивен Уиткофф заявили, что уже найдены какие-то точки соприкосновения в Женеве, и даже иранцы сказали, что идет дискуссия. Однако на следующий день мир столкнулся с бомбежкой, с ракетным ударом по всему Ирану, в результате которого погибло руководство".