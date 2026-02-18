Точка еще не поставлена - Вольфович рассказал, в каких войсках пройдет проверка боеготовности

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033571e8-1c54-41c0-b6bd-df92eb7ed488/conversions/42019b3c-ee4f-4af8-a1b8-a8da317ae56d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033571e8-1c54-41c0-b6bd-df92eb7ed488/conversions/42019b3c-ee4f-4af8-a1b8-a8da317ae56d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033571e8-1c54-41c0-b6bd-df92eb7ed488/conversions/42019b3c-ee4f-4af8-a1b8-a8da317ae56d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033571e8-1c54-41c0-b6bd-df92eb7ed488/conversions/42019b3c-ee4f-4af8-a1b8-a8da317ae56d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, которая проводится по поручению Президента, еще не завершена. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.

"Для тех воинских частей, которые мы подвергли экзамену, проверка боеготовности завершена. Остальным частям нужно быть готовыми. Полностью проверка еще не завершена. Ряд воинских частей будет подвергнут проверке, чтобы мы могли оценить все виды Вооруженных Сил и сделать выводы. После этого мы проведем анализ и будем готовиться к разбору Главнокомандующим", - сказал Александр Вольфович.

Он напомнил, что в соответствии с замыслом проверке были подвергнуты только сухопутные войска. "Экзамен держали мотострелки, механизированные подразделения и воинские части, танкисты. Но у нас есть и другие виды Вооруженных Сил, от применения которых на поле боя также зависит успех: это и авиация, и противовоздушная оборона, и другие рода войск. Точка еще не поставлена. Каждый командир должен быть готов получить распоряжение Президента и выполнить предписанные задачи", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Как сообщалось БЕЛТА, масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси началась 16 января. Первоочередная цель - увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Ключевой особенностью проверки является ее организация. Глава государства приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Президент подписывает распоряжение под грифом "секретно", в котором указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получает закрытый пакет с документом, после чего выезжает в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель КГК Василий Герасимов.