Только автопробеги? Какие проекты реализует РОО "Патриоты Беларуси"

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Автопробег "За единую Беларусь" - флагман, который заявил жителям всей страны о самом массовом народном движении в Беларуси.

Сколько всего городов удалось посетить участникам автопробега за все время? И что больше всего запомнилось? На эти вопросы ответила в "Актуальном интервью" пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси" Ирина Гагарина.

Ирина Гагарина:

"Несколько раз объехали все 118 районных центров Беларуси. Я благодарю нашу организацию, что смогла увидеть самобытную, красивую страну. Но "Патриоты Беларуси" переросли автопробеги. Они просто стали связующей ниточкой между проектами, которые мы реализуем".

Например, один из таких - "Сохраним историю". Это большой проект, который направлен на сохранение исторической памяти. Специально для этого был создан сайт, на котором любой желающий может посмотреть оцифрованные памятные места. Их уже там насчитывается более 2,5 тыс.

"Также возле памятных мест размещены таблички, на которых можно отсканировать QR-код, перейти по ссылке и прочитать историю определенного места", - рассказала пресс-секретарь.