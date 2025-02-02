Только углубление цифровизации? Чему еще уделит внимание Беларусь во время председательства в ЕАЭС

Беларусь в 2025 году председательствует в ЕАЭС. Каким направлениям больше всего будет уделяться особое внимание во время управления организацией?

На этот вопрос ответила в "Актуальном интервью" завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, профессор, доктор экономических наук Ирина Новикова.

Она предположила, что больше будут обращать внимание на цифровизацию. В конце января состоялось совещание в Алматы (Казахстан), которое было посвящено искусственному интеллекту. "Пока мы председательствуем в организации, нам нужно привлечь своих специалистов. И такие у нас есть. Цифровизация - общий тренд для всего мира, и если мы хотим не просто быть в тренде, а задавать его, то следует говорить тогда уже и о цифровой трансформации. Нужно знать, как защищаться от того же искусственного интеллекта. Ведь если представить, что он будет работать на всех предприятиях, и кто-то в него запустит какой-то вирус, то все компьютеры "лягут", а все производство основано на цифровых технологиях… Что будет?" - задалась вопросом эксперт.

Ирина Новикова

Отсюда возникает вторая проблема - как обезопасить технологии, которые должны работать в рамках ЕАЭС (то есть уже на повестку выходит не только образовательная сфера, но и научная кооперация). Искусственный интеллект - это технологии, которые требуют энергоемких материалов, развития энергетики.

"Вот Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что хочет построить еще одну атомную станцию. И вы думаете, что это просто так, потому что надо похвалиться? Нет. На сегодняшний день Беларусь потребляет примерно 17-18 млрд м3 газа. А одна станция замещает около 5 млрд м3 газа . А теперь посчитаем, сколько нужно выработать энергии, чтобы заместить весь газ. Вот вам и ответ на вопрос", - пояснила напоследок Ирина Новикова.