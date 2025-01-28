Толвинский: Суверенитет стран ЕС давно продан, а чиновники лишены права принимать решения

Евросоюз ждет отмашки Трампа по признанию выборов в Беларуси, об этом заявил польский политик, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси Кшиштоф Толвинский.

Политик отметил, что он хорошо понимает, что это признание не нужно ни белорусскому народу, ни Президенту Беларуси Александру Лукашенко, но такой политический маневр способен положительно повлиять на геополитическую ситуацию в мире.

Что касается несамостоятельности Евросоюза, то польский политик признался, что ему стыдно, что суверенитет стран ЕС давно продан, а чиновники лишены права принимать самостоятельные решения.

Кшиштоф Толвинский:

"Я интуитивно чувствую как политик, что все в Европе ждут этого сигнала, потому что сами ничего не сделают без Трампа. И это очень унизительно для отдельных европейских стран и их народов. Я чувствую, что не из-за любви к Беларуси, а по прагматическим соображениям так называемой геополитики со стороны США вполне конкретно сигнал может быть послан со стороны администрации президента Трампа".

По словам эксперта, этот сигнал - это признание Президентом Александра Лукашенко. И это очень важно. Хотя Президенту это не нужно, потому что его избрал белорусский народ, и ни один нормальный человек не ждет этого признания. "Но в политической системе это может стать важным событием, потому что тогда ЕС придется что-то предпринимать после такого шага. Я бы не ждал дальнейших санкций в связи с этим. Даже, может быть, ждал бы, что Евросоюз их отменит", - предположил Кшиштоф Толвинский.

Кшиштоф Толвинский