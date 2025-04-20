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Тонны мусора и выгребные ямы. Cуровые будни "цветущей" Европы покажем в "Понятной политике"
Вместо рая уготован апокалипсис. Как минимум, мусорный.
Как один из крупнейших городов Британии превратился в выгребную яму? Десятки тысяч тонн мусора под окнами жилых домов: почему Бирмингем утопает в отходах? Как город стал банкротом и почему власти не решают проблему?
Суровые будни "цветущей" Европы - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 21 апреля, на "Беларусь 1" после "Панорамы".