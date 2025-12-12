"Торговля влиянием" и борьба с ней: как в Беларуси снижают уровень коррупции

Коррупция остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем в современном мире. Что понимается под этим термином сегодня, имеет ли белорусская коррупция специфические черты и какие меры предпринимаются для ее искоренения? На эти вопросы в программе "Актуальное интервью" ответил старший прокурор по особым поручениям Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Артем Игнатенко.

По его словам, коррупция - это глобальное явление, не имеющее границ и поражающее как развитые, так и развивающиеся экономики. Суть ее заключается в злоупотреблении служебными полномочиями для получения личной выгоды.

Самое красноречивое, короткое определение коррупции - это торговля влиянием. Артем Игнатенко

старший прокурор по особым поручениям Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Артем Игнатенко

Негативное отношение к коррупции на международном уровне было закреплено более 20 лет назад с принятием Конвенции ООН.

Проявления коррупции в разных странах в целом схожи: это взяточничество, использование должностного положения для решения личных вопросов, хищения. Основное отличие кроется в масштабах ее распространения и уровне вовлеченности высших управленцев.

Факт В Беларуси наиболее коррупциогенными сферами традиционно являются сельское хозяйство (около 20 % преступлений), промышленность (16-18 %), а также транспорт и строительство (примерно по 10 %). Эти отрасли имеют стратегическое значение для экономики страны, в них направляются значительные ресурсы, а соответственно, и повышенное внимание контролирующих органов.

При этом за последние десять лет в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня коррупционной преступности. Если в 2015 году было зарегистрировано более 1600 таких преступлений, то в 2024 году - 1031.

Среди причин позитивной динамики Артем Игнатенко называет существенное улучшение качества предоставления государственных услуг населению, что снизило уровень бытовой коррупции, а также повышение эффективности управления государственным имуществом и бюджетными средствами.

Отвечая на вопрос, может ли коррупция в каких-то случаях быть полезной, прокурор категоричен: "Коррупция - это разрушительное явление, которое негативно сказывается на развитии экономики".

взятки

Предприятие, делающее ставку на подкуп и нечестные схемы вместо повышения эффективности и конкурентоспособности своей продукции, в конечном итоге проигрывает. Когда такая схема раскрывается, оказывается, что компания неспособна функционировать в условиях честной конкуренции.

Основная стратегия борьбы с коррупцией в Беларуси, по словам прокурора, строится на принципе профилактики и создания условий, при которых коррупция становится невыгодной и труднореализуемой. Этому способствует повышение оперативности работы правоохранительных органов, которые теперь чаще выявляют и пресекают нарушения уже на этапе первой коррупционной сделки.

Не менее важным является создание прозрачной и понятной бизнес-среды, где у участников рынка формируется "коллективная уверенность" в том, что их конкуренты также отказываются от нечестных методов.

Параллельно ведется масштабная работа по антикоррупционному воспитанию и обучению, начиная со школьной скамьи и заканчивая программами повышения квалификации для госслужащих и управленцев, что позволяет предотвращать многие нарушения, совершаемые по незнанию.

В коррупционном сговоре, подчеркивает прокурор, виновны обе стороны: и взяткодатель, и взяткополучатель: "В коррупционной схеме виноваты оба. Один не справился со своими слабостями и выбрал, как ему казалось, самый легкий способ решения своего вопроса - подкуп. Второй не справился с искушением наживы. В итоге совершается тяжкое преступление".

старший прокурор по особым поручениям Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Артем Игнатенко

Однако мера ответственности для них различна. Для тех, кто принимает взятку, санкции строже - более высокие сроки лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение или амнистию.

Взяткодатель же при определенных условиях (добровольная явка с повинной, активное содействие расследованию) может быть освобожден от уголовной ответственности.

С 2021 года в Беларуси была введена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц. Если установлено, что подкуп совершен в интересах компании, на нее налагается административный штраф, который может достигать 200 % суммы взятки, а также применяются такие меры, как отстранение от участия в государственных закупках.

Генпрокуратура Беларуси

За почти четыре года действия этого механизма к ответственности было привлечено более 150 недобросовестных субъектов хозяйствования, и рассматривается вопрос о создании реестра таких компаний.

Поскольку коррупция часто носит транснациональный характер, а ее участники пытаются скрыть активы за рубежом, ключевую роль играет международное сотрудничество. Беларусь активно взаимодействует с иностранными коллегами по двусторонним каналам, а также в рамках региональных объединений, таких как Межгосударственный совет по противодействию коррупции СНГ и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ). Страна также является полноправным участником универсальной антикоррупционной площадки ООН.