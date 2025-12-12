3.72 BYN
"Торговля влиянием" и борьба с ней: как в Беларуси снижают уровень коррупции
Коррупция остается одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем в современном мире. Что понимается под этим термином сегодня, имеет ли белорусская коррупция специфические черты и какие меры предпринимаются для ее искоренения? На эти вопросы в программе "Актуальное интервью" ответил старший прокурор по особым поручениям Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси Артем Игнатенко.
По его словам, коррупция - это глобальное явление, не имеющее границ и поражающее как развитые, так и развивающиеся экономики. Суть ее заключается в злоупотреблении служебными полномочиями для получения личной выгоды.
Самое красноречивое, короткое определение коррупции - это торговля влиянием.
Негативное отношение к коррупции на международном уровне было закреплено более 20 лет назад с принятием Конвенции ООН.
Проявления коррупции в разных странах в целом схожи: это взяточничество, использование должностного положения для решения личных вопросов, хищения. Основное отличие кроется в масштабах ее распространения и уровне вовлеченности высших управленцев.
Факт
В Беларуси наиболее коррупциогенными сферами традиционно являются сельское хозяйство (около 20 % преступлений), промышленность (16-18 %), а также транспорт и строительство (примерно по 10 %). Эти отрасли имеют стратегическое значение для экономики страны, в них направляются значительные ресурсы, а соответственно, и повышенное внимание контролирующих органов.
При этом за последние десять лет в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня коррупционной преступности. Если в 2015 году было зарегистрировано более 1600 таких преступлений, то в 2024 году - 1031.
Среди причин позитивной динамики Артем Игнатенко называет существенное улучшение качества предоставления государственных услуг населению, что снизило уровень бытовой коррупции, а также повышение эффективности управления государственным имуществом и бюджетными средствами.
Отвечая на вопрос, может ли коррупция в каких-то случаях быть полезной, прокурор категоричен: "Коррупция - это разрушительное явление, которое негативно сказывается на развитии экономики".
Предприятие, делающее ставку на подкуп и нечестные схемы вместо повышения эффективности и конкурентоспособности своей продукции, в конечном итоге проигрывает. Когда такая схема раскрывается, оказывается, что компания неспособна функционировать в условиях честной конкуренции.
Основная стратегия борьбы с коррупцией в Беларуси, по словам прокурора, строится на принципе профилактики и создания условий, при которых коррупция становится невыгодной и труднореализуемой. Этому способствует повышение оперативности работы правоохранительных органов, которые теперь чаще выявляют и пресекают нарушения уже на этапе первой коррупционной сделки.
Не менее важным является создание прозрачной и понятной бизнес-среды, где у участников рынка формируется "коллективная уверенность" в том, что их конкуренты также отказываются от нечестных методов.
Параллельно ведется масштабная работа по антикоррупционному воспитанию и обучению, начиная со школьной скамьи и заканчивая программами повышения квалификации для госслужащих и управленцев, что позволяет предотвращать многие нарушения, совершаемые по незнанию.
В коррупционном сговоре, подчеркивает прокурор, виновны обе стороны: и взяткодатель, и взяткополучатель: "В коррупционной схеме виноваты оба. Один не справился со своими слабостями и выбрал, как ему казалось, самый легкий способ решения своего вопроса - подкуп. Второй не справился с искушением наживы. В итоге совершается тяжкое преступление".
Однако мера ответственности для них различна. Для тех, кто принимает взятку, санкции строже - более высокие сроки лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение или амнистию.
Взяткодатель же при определенных условиях (добровольная явка с повинной, активное содействие расследованию) может быть освобожден от уголовной ответственности.
С 2021 года в Беларуси была введена ответственность не только для физических, но и для юридических лиц. Если установлено, что подкуп совершен в интересах компании, на нее налагается административный штраф, который может достигать 200 % суммы взятки, а также применяются такие меры, как отстранение от участия в государственных закупках.
За почти четыре года действия этого механизма к ответственности было привлечено более 150 недобросовестных субъектов хозяйствования, и рассматривается вопрос о создании реестра таких компаний.
Поскольку коррупция часто носит транснациональный характер, а ее участники пытаются скрыть активы за рубежом, ключевую роль играет международное сотрудничество. Беларусь активно взаимодействует с иностранными коллегами по двусторонним каналам, а также в рамках региональных объединений, таких как Межгосударственный совет по противодействию коррупции СНГ и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ). Страна также является полноправным участником универсальной антикоррупционной площадки ООН.
"Роль международного сотрудничества сложно переоценить, потому что это позволяет нам преследовать преступников, где бы они ни находились, разыскивать и возвращать активы в страну принадлежности", - резюмировал Артем Игнатенко.