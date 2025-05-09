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Торжественная церемония у монумента Победы объединила около 10 тыс. человек
Площадь Победы - святое для белорусов место. Чтобы почтить память миллионов тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной земли, с самого утра сюда приходят люди.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Смотрите, что творится в Европе. Все больше и больше мы видим попыток, даже неприкрытых попыток, переписать историю, принизить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Да, по сути, во Второй мировой войне. Сносят монументы, открыто, не прикрываясь ничем. Дошло до того, что демократическая Европа закрывает воздушное пространство и не пускает лидеров и политиков других государств прилететь на парад Победы в Москву, в Минск. Вот она, демократия, в своем неприкрытом подлинном лице. В Беларуси такого не будет. Мы не дадим никому переписать свою историю".
Торжественная церемония объединила около 10 тыс. человек. Свои венки к Вечному огню возложила и Белтелерадиокомпания.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"То, что происходит сегодня на площади Победы в Минске, не может не впечатлять. Все, что нужно было сделать, это просто перекрыть движение транспорта. И сюда пошли десятки и десятки тысяч людей, стоит огромная очередь. Я уверен, что на протяжении всего дня это будет происходить. Но это на самом деле впечатляет, это говорит о том, что белорусы - здоровая нация, что они помнят свою историю, чтят ее, и у нас хорошее будущее".
Все замерло у Вечного огня ровно в полдень. Площадь Победы присоединилась к общенациональной минуте молчания.
У каждого белоруса своя история, которая откликается в сердцах. И площадь Победы - это знаковое место памяти.