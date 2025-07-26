Традиции, ароматы и колорит. Гастрофест в Минске собрал более 150 гостей из 23 стран мира

Сегодня Минск превратился в столицу международного гастрономического и культурного диалога. Впервые в столице проходит международный фестиваль под эгидой МИД "Дипломатия вкуса".



Мероприятие объединило традиции, ароматы и колорит 12 стран мира и международной организации, в их числе Венесуэлу, Индию, Китай и ряд других.





Участников форума поприветствовал министр иностранных дел Максим Рыженков. Он отметил важность подобных инициатив для укрепления культурных связей и взаимопонимания между народами.





Гости гастрономического фестиваля в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda83f6-4893-4075-b7f3-e72dab328250/conversions/05f69ae0-4635-490d-b3c7-9ebdee51d52f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda83f6-4893-4075-b7f3-e72dab328250/conversions/05f69ae0-4635-490d-b3c7-9ebdee51d52f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda83f6-4893-4075-b7f3-e72dab328250/conversions/05f69ae0-4635-490d-b3c7-9ebdee51d52f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdda83f6-4893-4075-b7f3-e72dab328250/conversions/05f69ae0-4635-490d-b3c7-9ebdee51d52f-xl-___webp_1920.webp 1920w Гости гастрономического фестиваля в Минске

Гастрофест собрал более 150 гостей из 23 стран мира! Среди них послы, дипломаты, представители международных организаций.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси: "Очень хорошее мероприятие. Я думаю, что кулинария – это и есть сама культура. Поэтому Министерство иностранных дел сегодня нас собрало вместе, и каждая страна представляет свою кулинарию, свою культуру. Это как большая площадка для введения диалога разных культур, разных цивилизаций. Тем более, в этом прекрасном ресторане мы можем кушать разные блюда вкусные из разных стран. Это просто прекрасно, великолепно, спасибо".

На площадке фестиваля участников встречали национальные стенды, где каждый желающий мог отведать аутентичные блюда - от пряных восточных закусок до изысканных арабских сладостей.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси: "Более пяти лет назад я приехал в Беларусь с дипломатической миссией вместе со своей семьей. Невероятно красивая у вас страна и культура. Мы очень рады представлять частичку нашей культуры и гастрономии Венесуэлы на данном фестивале".

Особым украшением фестиваля стало дефиле в национальных костюмах - супруги глав дипмиссий и модели Национальной школы красоты продемонстрировали традиционные наряды, отражающие дух и историю своих стран.





Мастер-класс от супруги главы МИД Натальи Рыженковой по приготовлению белорусских драников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edfa35b1-1721-4362-9068-bfd98312f476/conversions/71929afd-fdd2-4814-a6ce-231ed890c9e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edfa35b1-1721-4362-9068-bfd98312f476/conversions/71929afd-fdd2-4814-a6ce-231ed890c9e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edfa35b1-1721-4362-9068-bfd98312f476/conversions/71929afd-fdd2-4814-a6ce-231ed890c9e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edfa35b1-1721-4362-9068-bfd98312f476/conversions/71929afd-fdd2-4814-a6ce-231ed890c9e4-xl-___webp_1920.webp 1920w Мастер-класс от супруги главы МИД Натальи Рыженковой по приготовлению белорусских драников