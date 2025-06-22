Традиционная акция "Звон скорби" проходит на Буйничском поле под Могилевом

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского проходит традиционная акция "Звон скорби" на Буйничском поле под Могилевом. Об этом сообщает БЕЛТА .

В этот памятный и скорбный день в мемориальном комплексе "Буйничское поле" собрались тысячи человек, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал право белорусов жить на своей земле и всех тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков.