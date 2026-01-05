Трактор BELARUS 5425 прошел первые полевые испытания

Трактор оборудован передним навесным устройством, которое может поднимать более 5 тонн, и задним - с грузоподъемностью около 12 тонн. Это позволяет работать с разными современными сельхозмашинами - как отечественного, так и зарубежного производства. Мощность этой уникальной техники - более 500 лошадиных сил.