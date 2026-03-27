Трамп не знает, как выйти из конфликта с Ираном - мнение эксперта
Затевая конфликт с Ираном, США не учли ни жесткости ответа Тегерана, ни собственной уязвимости. Теперь глава Белого дома не знает, как выйти из ситуации, которая бьет по его репутации, считает российский эксперт.
Олег Матвейчев, депутат Государственной думы России, политолог:
"Сейчас эскалация конфликта очень серьезная. Просвета не видно. США втянулись в очень серьезную и неприятную для них ситуацию. Можно сказать смело, что Трампа подставило еврейское лобби, и он попал в ловушку. Он не знает, что делать. И мы видим, что он мечется, заявляет о победах, а потом просит, чтобы ему помогли, потом опять заявляет о победах, потом опять просит и угрожает, что ему нужна помощь. Вымогает деньги у Конгресса. Видно, что он находится в абсолютно неадекватной и безвыходной ситуации".