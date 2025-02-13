"Трамп обозначил ранжирование участников процесса". Тищенко о переговорах президентов США и России

Главная ценность для любого человека - это мир и спокойствие. И после телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося 12 февраля, кажется, наметился тот самый мир.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности, в студии "Первого информационного" рассказал, как он оценивает эти переговоры.

"С учетом того, что это, наверное, первый контакт между лидерами Америки и России за последние 4 года, это, конечно же, первый шаг", - отметил эксперт.

По его словам, главное не сделать шаг вперед, два шага назад. "Если это движение будет вперед, то, естественно, это будет важно для всего мира. Но в первую очередь здесь надо отметить, что Трамп, проведя последовательно эти контакты, обозначил ранжирование участников процесса. Соответственно, главными будут Россия и Америка. Зеленский будет уже чисто исполнять принятые решения, а Европа здесь совсем ни при чем", - высказал мнение Александр Тищенко.

Он также прокомментировал реакцию ЕС и Британии: "Исходя из последних оценок и реакций, здесь надо четко понимать: мир - это не абстрактное понятие, он требует конкретики, понимания его. Поэтому, изучая реакцию европейских МИД и лидеров, изучая мировые, так сказать, показатели на эти разговоры, надо понимать, что очень многое меняется в этом мире. И не все с этим согласны. Не то, что согласны, а не все довольны, потому что Америка уже не хочет так, как было, а Россия уже не позволит".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что мир в Украине и добрососедство в интересах Беларуси. "Это интерес нашей национальной безопасности, это экономика, культура, трафик товаров, услуг, это культурный обмен. Это общие позиции, и благодаря добрососедству мы можем развиваться. Поэтому мир в наших интересах прежде всего", - констатировал он.

"И если Беларусь будет иметь шанс участвовать в переговорах или присутствовать там, то это будет в нашу пользу", - подытожил Тищенко.