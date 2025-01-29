Трамп высылает людей назад в СССР. Змагарам приготовиться!

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В Сети распространяется скриншот документа Иммиграционной и таможенной службы США, который представлен как "список Трампа" по высылке из Штатов. В одной из колонок этого документа указано, что 337 человек готовы к депортации на родину в СССР.
Но здесь возникла небольшая путаница, поэтому поясняем:
Цифры, приведенные в этом отчете, свидетельствуют о далеко идущих последствиях возобновленной администрацией Трампа кампании по депортации.
Напомним, что на бчб-волне в США через Мексику попала пара сотен змагаров, о которых вся их пропаганда писала как о супергероях, заползших ночью в самую "демократичную и свободную страну" через туннель под стеной (разумеется, без визы и разрешений).
А вот номер телефона посольства Республики Беларусь в США: +1 202 986 1606 (на всякий случай).
К слову, обращения о помиловании можно отправлять как на электронную почту Комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений (mail@komissia-dom.by), так и в телеграм-бот.