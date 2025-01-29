Трамп высылает людей назад в СССР. Змагарам приготовиться!

В Сети распространяется скриншот документа Иммиграционной и таможенной службы США, который представлен как "список Трампа" по высылке из Штатов. В одной из колонок этого документа указано, что 337 человек готовы к депортации на родину в СССР.

Но здесь возникла небольшая путаница, поэтому поясняем:

во-первых, в графе, где написано USSR, указана не страна депортации, а гражданство страны, из которой прибыл депортируемый;

во-вторых, в "ссыльном списке Трампа" фигурирует цифра 323 - это количество белорусов, которых готовы депортировать.

Цифры, приведенные в этом отчете, свидетельствуют о далеко идущих последствиях возобновленной администрацией Трампа кампании по депортации.

Напомним, что на бчб-волне в США через Мексику попала пара сотен змагаров, о которых вся их пропаганда писала как о супергероях, заползших ночью в самую "демократичную и свободную страну" через туннель под стеной (разумеется, без визы и разрешений).

А вот номер телефона посольства Республики Беларусь в США: +1 202 986 1606 (на всякий случай).