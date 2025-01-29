RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Трамп высылает людей назад в СССР. Змагарам приготовиться!

  • Важно
Изображение

В Сети распространяется скриншот документа Иммиграционной и таможенной службы США, который представлен как "список Трампа" по высылке из Штатов. В одной из колонок этого документа указано, что 337 человек готовы к депортации на родину в СССР.

Изображение

Но здесь возникла небольшая путаница, поэтому поясняем:

  • во-первых, в графе, где написано USSR, указана не страна депортации, а гражданство страны, из которой прибыл депортируемый;
  • во-вторых, в "ссыльном списке Трампа" фигурирует цифра 323 - это количество белорусов, которых готовы депортировать.
Изображение

Цифры, приведенные в этом отчете, свидетельствуют о далеко идущих последствиях возобновленной администрацией Трампа кампании по депортации.

Напомним, что на бчб-волне в США через Мексику попала пара сотен змагаров, о которых вся их пропаганда писала как о супергероях, заползших ночью в самую "демократичную и свободную страну" через туннель под стеной (разумеется, без визы и разрешений).

А вот номер телефона посольства Республики Беларусь в США: +1 202 986 1606 (на всякий случай). 

К слову, обращения о помиловании можно отправлять как на электронную почту Комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений (mail@komissia-dom.by), так и в телеграм-бот.

СШАдепортациябеглыеДональд Трамп