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Трансляции богослужений из Минска, Рима и Ватикана организует БТ. Первая - в Великий четверг
20 апреля православные и католики встретят Христово Воскресение. Трансляции праздничных богослужений из Минска, Рима и Ватикана пройдут в эфире телеканалов медиахолдинга Белтелерадиокомпании.
17 апреля, в Великий четверг, телеканал "Беларусь 3" покажет богослужения из столичных храмов. Так, в 10 утра начнется прямая трансляция божественной литургии из Свято-Духова кафедрального собора.
В 19:00 - включение из минского Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.