Трансляции богослужений из Минска, Рима и Ватикана организует БТ. Первая - в Великий четверг

20 апреля православные и католики встретят Христово Воскресение. Трансляции праздничных богослужений из Минска, Рима и Ватикана пройдут в эфире телеканалов медиахолдинга Белтелерадиокомпании.

17 апреля, в Великий четверг, телеканал "Беларусь 3" покажет богослужения из столичных храмов. Так, в 10 утра начнется прямая трансляция божественной литургии из Свято-Духова кафедрального собора.