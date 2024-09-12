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22 сентября - Всемирный день без автомобиля
Инициатива должна привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и изменения климата. Водителям предлагается сегодня отказаться от личных машин и воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или самокатом.
В воздухе специалисты проведут замеры концентрации загрязняющих веществ. Согласно результатам последних лет, количество вредных выбросов во Всемирный день без автомобиля уменьшается в столице на 15-20 %. А по всей стране удается снизить этот показатель до 200 тонн.
Факт
По традиции для водителей проезд в этот день Минске бесплатный, при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль.
В личной собственности белорусов находится более 3 млн легковых машин, больше 140 тыс. грузовых, свыше 420 тыс. мотоциклов и мотороллеров и 10 тыс. автобусов. И это не считая транспорта компаний и предприятий.
На 1 тыс. жителей в нашей стране в среднем приходится 330 легковых автомобилей. Больше всего владельцев машин на западе Беларуси, в Гродненской и Брестской областях.
Меньше всего авто у жителей Гомельской области и столицы. В Минске такой невысокий показатель - из-за развитой системы такси, каршеринга и инфраструктуры для средств персональной мобильности.
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