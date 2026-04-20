ГАИ усилила контроль дорожной обстановки в период Радуницы

"Вблизи Чижовского кладбища в районе 14-го км МКАД разрешенная скорость с помощью дорожных знаков будет снижена до 50 км/ч. Кроме того, на территории кладбища для стоянки транспортных средств будут выделены дополнительные парковочные места на прилегающем земельном участке. Движение транспортных средств будет организовано по временной парковке с выездом вдоль кладбища и далее через поселок Новый Двор, а также в обратном направлении на МКАД. Вблизи мемориального комплекса "Тростенец" (урочище Благовщина) по Смиловичскому тракту до поворота на кладбище "Лесное" будет ограничение скорости до 40 км/ч. По мере необходимости 21 апреля вблизи Восточного кладбища для бесперебойного подъезда транспорта на проспекте Независимости от Минской кольцевой автомобильной дороги до улицы Калиновского будет организована стоянка транспортных средств. Также разрешенная скорость с 80 км/ч с помощью дорожных знаков снижена до 40 км/ч. Дополнительно для организации бесперебойного движения общественного транспорта с 6:00 19 апреля и до 17:00. 21 апреля на местном проезде в районе станции метро "Уручье" от улицы Руссиянова до улицы Стариновской будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Для этого будут установлены соответствующие временные дорожные знаки".