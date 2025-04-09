Трасса М3 - белорусский автобан. Узнали, когда планируют завершить ремонт дороги Минск - Витебск

Оптимизация трафика и обновление скоростных магистралей - важная задача для строителей, ведь связывать города-спутники и районные центры со столицей - это большая выгода как для экономики страны, так и для социальной сферы. Сейчас на карте реконструкции - трассы М3 и Р53, которые соединяют Минск с Витебском и Борисовом.

Связывать города и целые регионы - непростая, но очень важная задача. Этим занимаются строители на участках скоростных магистралей М3 и Р53 по направлению Минск - Витебск и Минск - Борисов. На участке трассы р53 сейчас расширяют полосы и делают комфортнее проезжую часть от города Жодино. На дистанции 10 километров работают 50 человек.

Участок расширяют для того, чтобы оптимизировать трафик и увеличить пропускную способность объекта. Кроме этого, теперь на главной транзитной улице Жодино больше не будет наземных пешеходных переходов. Это ускорит движение потока и повысит безопасность.

Материал трассы нового формата - уже проверенный временем бетон. Он выдерживает резкие перепады температур и значительно более устойчив к обработке реагентами.