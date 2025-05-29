Три человека пострадали в аварии в Минске

Появились кадры момента аварии, которая произошла в центре Минска, также стали известны подробности ДТП. Напомним, на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости столкнулись три автомобиля, в том числе машина такси. Как сообщили в ГАИ, водитель автомобиля Mercedes при перестроении задел Volkswagen (как раз и есть такси). Его выбросило от удара на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Audi. Водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen доставлены в больницу. Известно, что самого таксиста из машины доставали спасатели.