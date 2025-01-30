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Три учения ОДКБ планируется провести в Беларуси в сентябре. Об этом сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, пишет БЕЛТА.

"В текущем году планами предусмотрено провести в сентябре в Республике Беларусь совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". При этом замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", - сказал Андрей Сердюков.

Также в первой половине октября в Кыргызстане планируется провести оперативный сбор и командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2025". Во второй половине октября в Таджикистане пройдет совместное учение с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2025" и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025".

"Важным новым аспектом совместной подготовки является планируемое в текущем году взаимоувязанное проведение на территории Таджикистана антитеррористического учения компетентных органов государств - участников Содружества Независимых Государств с миротворческим учением "Нерушимое братство - 2025", объединенных единой общественно-политической обстановкой, местом и временем их проведения. Данное мероприятие будет проводиться в соответствии с достигнутыми договоренностями, закрепленными в подписанном в 2024 году между ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ меморандуме о сотрудничестве, в целях обеспечения взаимодействия региональных организаций по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом", - отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ.