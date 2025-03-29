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Трудоустройство - шаг в вопросах инклюзии. На "Интеграле" помогают особенным ребятам
31 марта на предприятии "Интеграл" говорили о социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Как получить профессию, создать комфортные условия для обучения и творчества? Здесь прошло заседание консультативного совета при Совете Республики.
Обращения простых белорусов ложатся в основу республиканских инициатив, а после реализуются на благо общества. Именно так в Беларуси появился и заработал консультативный совет при Совете Республики по вопросам соцадаптации детей с особенностями развития. Его главная цель - помочь особенным детям стать активными гражданами общества.
27 марта были вручены дипломы выпускникам профильного колледжа, и сегодняшнее совещание по трудоустройству - следующий шаг в вопросах инклюзии.
Возможность трудоустроиться таким ребятам предприятие "Интеграл" предоставляет уже более 13 лет. В 2024 году здесь трудились и три студотряда. Все 36 бойцов - молодые люди с особенностями, имеющие нарушения по слуху, речи, зрению, а также расстройство аутистического спектра. В Минске подготовку таких специалистов осуществляют 6 колледжей.