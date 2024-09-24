Сегодня ЦАХАЛ дал старт очередной волне ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. Масштаб этой атаки станет ясен только к завтрашнему утру, но он вряд ли будет меньшим, чем накануне.

Израиль с Ливаном энергично обменивались ракетно-бомбовыми ударами. Говоря про обмен, надо понимать разницу военных потенциалов. "Хезболлах" - это группировка, которая признана террористической половиной стран планеты и действует полуподпольно. Армию Израиля обеспечивают оружием полмира, в том числе в кредит и в виде безвозмездной помощи. Впрочем, и сама по себе военная промышленность Израиля - одна из самых развитых и современных на планете.

ЦАХАЛ выпустил за сутки 1600 ракет. Удары по Ливану выглядели бы совсем как избиение младенцев, если бы и "Хезболлах" не вооружалась половиной мусульманского мира. Впрочем, собственно избиение младенцев в нынешнем конфликте уже никого не удивляет: в секторе Газа из 41 тыс. погибших дети составили около 15 тыс. На юге Ливана только за вчерашний день жертвами израильских ударов стали 558 человек, среди них 50 детей. Удары наносятся, конечно, пресловутым высокоточным оружием, но и оно не обеспечивает хирургической точности.

"Хезболлах" при всем несопоставимом ее потенциале пытается отвечать. За сутки по целям в Израиле были выпущены десятки ракет. Попадания редки, но как будто уничтожена одна из батарей знаменитого израильского "Железного купола", который прикрывает небо страны. Однако в целом система ПВО работает в высшей степени эффективно. Израильтяне уничтожали ракеты, выпущенные с юга Ливана.

С юга Ливана началось повальное бегство населения. Израиль предупредил, что безопасность здесь никому не гарантирована, поскольку регион перенасыщен военными объектами "Хезболлах", а таковые являются законной целью.

Даниэль Хагари, пресс-секретарь израильских вооруженных сил:

"Я призываю ливанцев из деревень в долине Бекаа, которые находятся рядом с домами, где хранятся ракеты и оружие, немедленно оставить эти жилища. "Хезболлах" намерена использовать это оружие против Израиля, но мы этого не допустим".

При этом израильские ракеты бьют по дорожному полотну скоростных шоссе, ведущих на север. Даже бежать и остаться в живых везет далеко не всем. Да и в самом Бейруте безопасность никому не гарантирована. Тут даже не историю с пейджерами следует вспомнить, а позавчерашний ракетный удар по жилому дому в ливанской столице. Там погибло более 60 человек, включая 5 детей, а раненых было более сотни. Когда появляется возможность убить кого-либо из руководителей "Хезболлах", Израиль не смущается любым сопутствующим ущербом.

Йоав Галант, министр обороны Израиля:

"Результаты нас приятно впечатляют. Мы решили перенести центр тяжести операций ЦАХАЛа с юга на север. То, что "Хезболлах" построила за 20 лет после второй ливанской войны, активно нами разрушается и будет разрушено дотла".

С каждым днем растет опасность, что конфликт перестанет быть войной Израиля с различными вооруженными группировками, но превратится в полноценную межгосударственную бойню - сначала с Ливаном, а потом и с полудюжиной других мусульманских государств. Безусловно, ЦАХАЛ силен и всегда может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, но в любом случае Израиль ждут катастрофические потери - человеческие, экономические, политические.

В самой стране нет всеобщей готовности к войне со всем окружающим миром. Здесь что ни день проходят митинги с требованием начать переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников.

В Иерусалиме постоянно бунтуют ультраортодоксы-харедим, которых с недавних пор начали призывать на действительную военную службу. Между тем, представители религиозных радикалов даже существование Государства Израиль не признают. Вот и приходится им вколачивать желание воевать за родину дубинками полиции.

Правительство Нетаньяху обвиняют в том, что оно воюет не из соображений военных, но по причинам сугубо политическим. С наступлением перемирия кабинет отправится в отставку, а премьеру предъявят букет уголовных обвинений по самым разным статьям.

Вдобавок война позволяет оттянуть кризис, который совершенно неизбежен из-за гибели экономической модели, обеспечивавшей Израилю процветание. Сельское хозяйство утратило конкурентоспособность из-за того, что больше недоступен дешевый арабский труд. Израиль перестал быть и товарно-транспортным хабом. Порт Эйлат уже объявил о банкротстве, а доставка грузов в регион превратилась из-за войны в русскую рулетку.

Наконец мобилизованы сотни тысяч израильтян, все сферы народного хозяйства практически парализованы из-за отсутствия рабочих рук. Даже знаменитый израильский хай-тек вряд ли будет по-прежнему популярен из-за истории с взрывающимися пейджерами. Кто станет покупать электронику или программное обеспечение, в котором наверняка есть закладки?