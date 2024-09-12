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Царев: Захваты церквей в Украине превратились в политику страны

В Украине очередной виток религиозного раскола. Все рейдерские захваты церквей превратились в государственную политику страны, а в захваченные храмы украинский народ перестал ходить.

Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Принципы Запада о правах на свободу совести, свободу вероисповедания отступают на второй план, когда дело касается киевского режима.

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Олег Царев, экс-депутат Верховной рады Украины:

"По всей Украине сейчас захватывают храмы, и самое главное, что в эти храмы никто не ходит. Конечно, это грубейшее нарушение закона: и законов Украины, и общечеловеческих, и мировых. Вмешательство светской власти в церковную жизнь проходит везде: и на Западной, и на Восточной Украине. С этим ничего не сделаешь, поскольку киевскую власть поддерживает Запад, когда на все нарушения прав и свобод людей закрывают глаза и их поддерживают, несмотря ни на что".

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