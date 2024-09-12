Царев: Захваты церквей в Украине превратились в политику страны

"По всей Украине сейчас захватывают храмы, и самое главное, что в эти храмы никто не ходит. Конечно, это грубейшее нарушение закона: и законов Украины, и общечеловеческих, и мировых. Вмешательство светской власти в церковную жизнь проходит везде: и на Западной, и на Восточной Украине. С этим ничего не сделаешь, поскольку киевскую власть поддерживает Запад, когда на все нарушения прав и свобод людей закрывают глаза и их поддерживают, несмотря ни на что".