Царство тюльпанов в Полоцке. Семья Масловских более 10 лет выращивает самые весенние цветы

От луковицы до цветка с любовью. Семья Масловских из северного региона Беларуси более 10 лет выращивает самые весенние цветы - тюльпаны. И это не просто красивое увлечение, а семейная традиция, которой не один десяток лет.

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Белорусская Голландия на севере страны. Мечта, которая благодаря многолетним стараниям белорусских фермеров Сергея и Людмилы Картошовых, стала реальностью. Первые пестрые тюльпановые поля Сергей Стефанович высадил в 1990-х на родине - под Верхнедвинском. Позже "тюльпановая лихорадка" охватила Полоцк.

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Мария Масловская, владелица личного подсобного хозяйства:

"Тогда был дефицит цветов, и папу с мамой ждали с 6 утра с тюльпанами. Тогда можно было купить только тюльпаны и гвоздики. Тюльпан был красный, сорт "парад". Выбора, как сейчас, не было. Конечно, в те годы этим мало кто занимался, и для севера Беларуси это было событие".

За более чем 40-летнюю историю семейного ремесла супруги Масловские изучили более 300 сортов тюльпанов. Для себя отобрали лучшее. Сегодня в сделанной собственноручно теплице свыше 30 разновидностей цветов: классические, пионовидные и даже бахромчатые - от ярких оттенков до полюбившихся нежных тонов.

Правильные условия выращивания - залог качественного урожая

Родина этого весеннего цветка - Турция, а вырос тюльпан в горах. Чтобы выгнать качественный бутон в теплице, стоит придерживаться трех ключевых условий: влажности, температуры и освещения.

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Алексей Масловский, владелец личного подсобного хозяйства:

"Должно быть достаточно влаги для корней. Корни должны быть в холоде. Нельзя перегревать корень. Должна быть хорошая вентиляция при плотной интенсивной посадки, и необходимо следить за температурой днем и ночью - она должна быть 14 градусов, плюс-минус 1 градус".

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Советы профессионала - как сохранить свежесть букета

Важно не только вырастить качественный цветок. Чтобы весенний букет радовал глаз как можно дольше, за ним необходим соответствующий уход.

"Свежий срезанный тюльпан может стоять в прохладной температуре до двух недель с заменой воды. Не то, что поставили и забыли - все любит уход. Свежий срез, холодная, свежая вода. Люди ставят цветы на балкон и присылают спустя две недели после 8 Марта сообщения: "Мария, до сих пор стоят ваши цветы", - делится простыми секретами ухода владелица личного подсобного хозяйства.