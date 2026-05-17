ЦЭ и ЦТ - как родителям помочь ребенку справиться со стрессом
ЦЭ и ЦТ - нервный период не только для школьников, но и для их родителей. Как понять, что ребенок перегружен, как научить его правильно воспринимать неудачи и что делать, если паника настигла прямо во время экзамена, рассказал старший преподаватель кафедры андрагогики Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка Александр Пахомчик в "Актуальном интервью".
В период интенсивной подготовки у детей могут проявляться психосоматические симптомы. Родителям важно не пропустить их. "На что я бы рекомендовал обратить внимание: нарушение сна, нарушение аппетита, повышенная тревожность. Также могут ухудшаться когнитивные процессы - память, запоминание. Причем не только по учебным предметам, но и в быту: забыл ключи, телефон. Может появиться раздражительность, плаксивость, апатия. Эти симптомы достаточно ярко проявляются, родители в состоянии их отметить", - пояснил Александр Пахомчик.
Часто родители сами усиливают стресс у ребенка своими требованиями и драматизацией событий. "Мы говорим про тревогу родителей, про так называемую драматизацию событий. После ЦТ и ЦЭ жизнь не заканчивается. Человек идет дальше, возможно, совершает ошибки. Ошибки свойственны всем живым людям. Это не конец истории", - напомнил эксперт.
Вместо тотального контроля за подготовкой, он советует уделять больше времени отдыху с ребенком и формировать доверительные отношения. "Это покажет ребенку, что родители не придают катастрофического значения экзаменам", - подчеркнул Александр Пахомчик.
Если страх и паника мешают сосредоточиться на самом экзамене, эксперт рекомендует простые, но эффективные техники.
Первая - техника "заземления" , ее легко запомнить по формуле 5-4-3-2-1. "Перечислите пять предметов, которые видите, четыре - которые можете потрогать, три - которые слышите, два - которые можете обонять, и один - который можно попробовать на вкус. Это поможет ликвидировать состояние панической атаки", - объяснил Александр Пахомчик.
Вторая - дыхание по квадрату. "На четыре счета вдыхаем, на четыре счета задерживаем дыхание, на четыре счета выдыхаем, снова на 4 счета задерживаем дыхание. Повторяем по кругу, пока тревога не уйдет и вы не вернетесь в реальность", - описал технику эксперт.
В оставшееся перед ЦЭ и ЦТ время важно не зубрить материал, а восстанавливать ресурс. "Побольше спать - минимум 8 часов. Соблюдать режим труда и отдыха, чередовать виды деятельности. Обязательно хорошо питаться - мозгу нужны микроэлементы, чтобы конструктивно взаимодействовать с заданиями. И, безусловно, прогулки на свежем воздухе: они повышают и иммунитет, и активность мозга", - резюмировал Александр Пахомчик.