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"Цель была одна - продолжить служение народу". Беларусь вспоминает митрополита Филарета (Вахромеева)
Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета по праву можно назвать историческим деятелем в новейшей истории Беларуси, который способствовал ее духовному возрождению.
21 марта исполняется 90 лет со дня рождения владыки
Кирилл Варфоломеевич Вахромеев родился в московской семье служащих. Сразу после школы поступил в Московскую духовную семинарию, потом в Духовную академию.
В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата Филарет был назначен митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.
Среди его заслуг - организация перевода книг Священного писания на современный белорусский язык, возрождение монашества, многократный рост количества приходов, организация издательской церкви в Беларуси и многое другое. В 2006 году митрополиту Филарету было присвоено звание "Герой Беларуси". Сегодня во всех храмах страны поминают владыку.
Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, Герой Беларуси (1935-2021 гг.): "Когда я делал этот шаг, как мы говорим, в церковную ограду, цель была одна - продолжить служение в церкви и церкви, служение народу. В те годы это было, я бы сказал, некоторым героизмом".