"Цель была одна - продолжить служение народу". Беларусь вспоминает митрополита Филарета (Вахромеева)

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Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета по праву можно назвать историческим деятелем в новейшей истории Беларуси, который способствовал ее духовному возрождению.

21 марта исполняется 90 лет со дня рождения владыки

Кирилл Варфоломеевич Вахромеев родился в московской семье служащих. Сразу после школы поступил в Московскую духовную семинарию, потом в Духовную академию.

В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата Филарет был назначен митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

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Среди его заслуг - организация перевода книг Священного писания на современный белорусский язык, возрождение монашества, многократный рост количества приходов, организация издательской церкви в Беларуси и многое другое. В 2006 году митрополиту Филарету было присвоено звание "Герой Беларуси". Сегодня во всех храмах страны поминают владыку.