В Минске стартует XXXI Международная выставка PRODEXPO-2025
Автор:Редакция news.by
В белорусской столице стартует XXXI Международная выставка PRODEXPO-2025. На полях Минского выставочного центра с 11 по 14 ноября производители продемонстрируют свои достижения, инновации и, конечно, новинки продукции.
К примеру, Белгоспищепром представит халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука, а для любителей более острых ощущений - сахар с перцем. Посетителей ждут дегустации и зрелищный чемпионат кондитерского искусства, экспертов и специалистов - дискуссии, круглые столы, В2В-переговоры.
Кстати, 11 ноября PRODEXPO посетит народный артист России Эдгард Запашный, а 12 ноября - именитый шеф-повар Константин Ивлев.