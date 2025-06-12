Теперь можно отозвать свое согласие на обработку персональных данных - рассказываем, как это сделать

Национальный центр защиты персональных данных разместил образцы заявлений субъекта персональных данных в адрес оператора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на центр.

"Наши личные сведения есть у работодателей, в учреждениях образования и здравоохранения, у мобильных приложений и онлайн-сервисов и, конечно, в ближайшем гипермаркете, где мы присоединились к бонусной программе. Кроме того, достаточно часто мы даем свое согласие на обработку персональных данных, к примеру, получая карту лояльности очередного магазина или соглашаясь на рекламную рассылку и звонки", - обозначили в центре масштаб оборота персональных данных.

Закон о защите персональных данных, с одной стороны, наделил операторов - держателей массивов персональных данных - кругом обязанностей в части реализации мер защиты обрабатываемой информации о человеке, а с другой - позволил человеку как субъекту персональных данных стать "общественным контролером" оборота своих данных и наделил его правами.

В связи с этим центр подготовил образцы заявлений субъекта персональных данных в адрес оператора о реализации своих прав. Так, зайдя на сайт, можно найти шаблон заявления на то, чтобы отозвать согласие на обработку данных, получить информацию, касающуюся обработки своих персональных данных. Кроме того, можно узнать, кому они предоставлялись, и потребовать их изменения или удаления. Для этого нужно скачать подходящий шаблон, заполнить "шапку", указав сведения о себе и операторе, к которому вы хотите обратиться, и отправить документ нужному оператору.