Централизованный экзамен сдали 56 778 человек

Стали известны предварительные результаты централизованного экзамена по учебным предметам по выбору. Он прошел сегодня по всей стране. Участие в нем приняли всего 56 778 абитуриентов.

Молодые люди могли сдавать 13 предметов: обществоведение, математику, биологию, химию, географию, физику, иностранный язык, историю Беларуси и всемирную историю. От экзамена были освобождены 478 учащихся: 302 из них обучаются на дому, а 176 - победители республиканских олимпиад. Для доставки к пунктам сдачи экзамена использовали 860 школьных автобусов.

Отмечена очень высокая явка - всего 146 человек не пришли на экзамен. Основные причины - болезнь и участие в спортивных соревнованиях. Трое не смогли попасть на экзамен из-за отсутствия паспорта. Как пояснил министр образования Андрей Иванец, после сканирования всех работ выпускники смогут увидеть в своем личном кабинете бланки с ответами централизованного экзамена и проанализировать результаты.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Математика, биология, обществоведение, иностранный язык - достаточно востребованы. В этом году мы увеличили прием как на педагогические, так и на медицинские специальности. Что касается специальностей инженерного профиля, сегодня фактически каждое четвертое бюджетное место - это будущий инженер. На сегодняшний день это оптимальное количество, которое полностью соответствует нашей экономике.