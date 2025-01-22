Центризбирком опубликовал данные о первом дне досрочного голосования

Белорусы делают свой выбор и определяют будущее. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси.

Данные о проведении первого дня опубликовал Центризбирком: на избирательные участки пришли 7,81 % от общего числа избирателей.

Самая высокая явка отмечена в Брестской области - 8,95 %, более 8,5 % - в Минске и Минском регионе, свыше 7 % избирателей в первый день пришли на участки в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, и 6 % в Гродненской.