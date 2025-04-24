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Цифры и факты: в чем проявляется стабильность в IT-сфере Беларуси
IT-сфера в Беларуси некоторое время переживала кризис в связи с изменением внешнеполитической обстановки. Несмотря на это, уже сейчас в области программирования в стране наблюдаются большие достижения. Их подтверждают данные, приведенные в документальном фильме "Белорусский код".
Объем IT-продуктов и услуг, реализованных резидентами Парка высоких технологий на внутреннем рынке Беларуси в 2024 году составил порядка 2 млрд белорусских рублей, что на треть больше, чем в 2023-м. Экспорт ПВТ за прошлый год составил 1,8 млрд долларов, а в бюджет резиденты парка заплатили почти 700 млн белорусских рублей налогов и создали в стране около 15 тыс. новых рабочих мест. На данный момент резидентами ПВТ являются более 1 тыс. компаний. Из них 48 присоединились к большой белорусской IT-семье в 2024-м.
Михаил Милованов, советник начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:
"Необходимо отметить, что в 2022-2023 годах был отток работников Парка высоких технологий. Но что мы имеем на сегодняшний день? По итогам 9 месяцев 2024 года можно смело констатировать, что у нас наступила стабильность. По итогам этих 9 месяцев у нас появились более 2 тыс. новых сотрудников".
Сейчас и часть компаний вернулась в Беларусь, а начинающие IT-специалисты либо опытные могут без проблем найти работу в стране, отметила замдиректора образовательного центра программирования и высоких технологий Дарья Антонович. "Хочу сказать, что, возможно, такой "электрошок" для нашей сферы дал толчок на развитие каких-то своих внутренних продуктов", - заметила она.
Как отметил Михаил Милованов, за последние 3 года доля стран СНГ в IT-сфере увеличилась с 8 % до 30 %. Внутренний рынок постоянно растет. Этому способствует и цифровизация экономики страны.
Сегодня со стороны государства достаточно активно стимулируется работа IT-компаний, осуществляется их поддержка.
"Получая оффер из Польши, ты можешь получать рейт на какой-то процент выше, чем в Беларуси. Но надо снимать квартиру, оплачивать страховку, бензин. И в любом случае это будет менее выгодно, чем жить дома. И даже если ты снимаешь квартиру в Минске или еще где-то", - считает начальник отдела тестирования компании по разработке ПО Андрей Воробьев.
В Беларуси достаточно активно развиваются различного рода стартапы, констатировал Олег Беляков. Их количество с каждым годом увеличивается и будет увеличиваться дальше. Этому всему способствует создание различного рода инкубаторов, акселераторов, коворкингов.
"В нашей компании количество работников увеличилось практически в два раза от запланированного, - поделился гендиректор компании по разработке ПО. - Это свидетельствует о том, что сегодня на рынке Республики Беларусь есть достаточно квалифицированные ребята, которые готовы работать, которые идут работать и которые имеют хорошие компетенции".