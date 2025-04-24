Цифры и факты: в чем проявляется стабильность в IT-сфере Беларуси

IT-сфера в Беларуси некоторое время переживала кризис в связи с изменением внешнеполитической обстановки. Несмотря на это, уже сейчас в области программирования в стране наблюдаются большие достижения. Их подтверждают данные, приведенные в документальном фильме "Белорусский код".

Объем IT-продуктов и услуг, реализованных резидентами Парка высоких технологий на внутреннем рынке Беларуси в 2024 году составил порядка 2 млрд белорусских рублей, что на треть больше, чем в 2023-м. Экспорт ПВТ за прошлый год составил 1,8 млрд долларов, а в бюджет резиденты парка заплатили почти 700 млн белорусских рублей налогов и создали в стране около 15 тыс. новых рабочих мест. На данный момент резидентами ПВТ являются более 1 тыс. компаний. Из них 48 присоединились к большой белорусской IT-семье в 2024-м.

Михаил Милованов, советник начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

"Необходимо отметить, что в 2022-2023 годах был отток работников Парка высоких технологий. Но что мы имеем на сегодняшний день? По итогам 9 месяцев 2024 года можно смело констатировать, что у нас наступила стабильность. По итогам этих 9 месяцев у нас появились более 2 тыс. новых сотрудников".

Михаил Милованов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba841c8-0c88-4362-aed2-6b31daa21138/conversions/d4187e07-7990-4c5a-8a9b-7b2b770d28c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba841c8-0c88-4362-aed2-6b31daa21138/conversions/d4187e07-7990-4c5a-8a9b-7b2b770d28c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba841c8-0c88-4362-aed2-6b31daa21138/conversions/d4187e07-7990-4c5a-8a9b-7b2b770d28c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eba841c8-0c88-4362-aed2-6b31daa21138/conversions/d4187e07-7990-4c5a-8a9b-7b2b770d28c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас и часть компаний вернулась в Беларусь, а начинающие IT-специалисты либо опытные могут без проблем найти работу в стране, отметила замдиректора образовательного центра программирования и высоких технологий Дарья Антонович. "Хочу сказать, что, возможно, такой "электрошок" для нашей сферы дал толчок на развитие каких-то своих внутренних продуктов", - заметила она.

Как отметил Михаил Милованов, за последние 3 года доля стран СНГ в IT-сфере увеличилась с 8 % до 30 %. Внутренний рынок постоянно растет. Этому способствует и цифровизация экономики страны.

Сегодня со стороны государства достаточно активно стимулируется работа IT-компаний, осуществляется их поддержка. Олег Беляков, гендиректор компании по разработке ПО для государственных органов и организаций

Олег Беляков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a16d1bd-00eb-46d0-90f0-8837a36e6522/conversions/2eefd6e5-934c-405b-ae99-fdedda911c08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a16d1bd-00eb-46d0-90f0-8837a36e6522/conversions/2eefd6e5-934c-405b-ae99-fdedda911c08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a16d1bd-00eb-46d0-90f0-8837a36e6522/conversions/2eefd6e5-934c-405b-ae99-fdedda911c08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a16d1bd-00eb-46d0-90f0-8837a36e6522/conversions/2eefd6e5-934c-405b-ae99-fdedda911c08-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Получая оффер из Польши, ты можешь получать рейт на какой-то процент выше, чем в Беларуси. Но надо снимать квартиру, оплачивать страховку, бензин. И в любом случае это будет менее выгодно, чем жить дома. И даже если ты снимаешь квартиру в Минске или еще где-то", - считает начальник отдела тестирования компании по разработке ПО Андрей Воробьев.

В Беларуси достаточно активно развиваются различного рода стартапы, констатировал Олег Беляков. Их количество с каждым годом увеличивается и будет увеличиваться дальше. Этому всему способствует создание различного рода инкубаторов, акселераторов, коворкингов.