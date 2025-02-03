ЦИК 3 февраля подведет итоги голосования на выборах Президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия 3 февраля подведет итоги выборов Президента Беларуси.

Заседание начнется в 12:00. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте ЦИК. Заслушают информацию председателей областных, Минской городской комиссий по выборам, результаты голосования. В заседании также примут участие аккредитованные наблюдатели и СМИ.

Выборы Президента состоялись 26 января. 86,82 % избирателей проголосовали за Александра Лукашенко. Это известно уже как неделю. На следующий день после основного дня голосования Центризбирком озвучил предварительные результаты.

На выборах Президента было образовано 5325 участков для голосования, из них 207 - в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения избирателей, 12 - в воинских частях. В каждом областном центре был участок для голосования граждан Беларуси, постоянно проживающих за пределами страны и находящихся на консульском учете. 114 таких наших соотечественников приняли участие в выборах и проголосовали.

За выборами в Беларуси следили 486 иностранных наблюдателей из 52 стран мира. И все они дали высокую оценку подготовке и проведению выборов.

Выборы Беларуси прошли на основании обновленной Конституции и Избирательного кодекса, в сроки, установленные законодательством и календарным планом.

ЦИК уже сообщал - от граждан и наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства.

В стране работали 331 иностранный журналист из 23 государств.

Сегодня на заседании ЦИК рассмотрят еще информацию о работе Центра общественного наблюдения, а также о работе с молодежью в период подготовки и проведения выборов.