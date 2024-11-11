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ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси

ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси
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Александр Лукашенко

ЦИК зарегистрировал действующего Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

С 1 по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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