ЦИК: Жалобы о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства не поступали

"С 1 января начался агитационный период, который завершится 25 января. Выступления кандидатов по Первому Национальному каналу Белорусского радио уже прошли 8 и 10 января, и будут еще выходить в эфир 15 и 17 января с 8:00 до 9:00. Выступления по телеканалу "Беларусь 1" выходили в эфир 9 января, и еще будут транслироваться 16 января с 18:00 до 20:00. Кандидаты используют Telegram-каналы для агитации, некоторые руководители политических партий - сайты партий", - сказал Игорь Карпенко.