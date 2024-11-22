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ЦИК: Жалобы о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства не поступали
Председатель ЦИК Игорь Карпенко обозначил, что жалобы о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства в ЦИК не поступали, сообщает БЕЛТА.
"С 1 января начался агитационный период, который завершится 25 января. Выступления кандидатов по Первому Национальному каналу Белорусского радио уже прошли 8 и 10 января, и будут еще выходить в эфир 15 и 17 января с 8:00 до 9:00. Выступления по телеканалу "Беларусь 1" выходили в эфир 9 января, и еще будут транслироваться 16 января с 18:00 до 20:00. Кандидаты используют Telegram-каналы для агитации, некоторые руководители политических партий - сайты партий", - сказал Игорь Карпенко.
"Жалобы о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства в ЦИК не поступали", - дополнил глава ЦИК.
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