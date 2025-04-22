Цилько: Беларусь имеет положительные результаты в реабилитации радиоактивно загрязненных территорий

"Тот многолетний опыт и результаты деятельности Республики Беларусь по радиационной защите населения и реабилитации территорий после аварии на АЭС относительно системы контроля радиоактивного загрязнения и радиационного мониторинга окружающей среды, системы государственного управления в области преодоления последствий аварии, также системы ведения аграрного производства и лесного хозяйства на загрязненных территориях и многие другие разработки позволили Беларуси выработать стратегию защиты населения в случае ядерной или радиационной аварии, которой мы готовы поделиться с другими странами мира. Такого уникального опыта борьбы с подобного рода катастрофами нет ни в одной стране мира. Этим, кстати, и воспользовались японцы после катастрофы на атомной электростанции Фукусима".