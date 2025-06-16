ЦТ на высший балл написали 724 человека

16 июня стали известны результаты одного из двух основных дней проведения ЦТ, которое прошло 2 июня. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования Республики Беларусь.

В этот день в централизованном тестировании по 10 профильным учебным предметам (математике, биологии, иностранным языкам, географии, всемирной истории (новейшее время) и истории Беларуси в контексте всемирной истории) приняли участие около 30,9 тыс. абитуриентов. "Максимально возможный результат 100 баллов в этот день удалось получить 724 абитуриентам, в том числе 181 - по математике, 509 - по иностранным языкам. Абитуриенты показали хорошие результаты. Средний тестовый балл по биологии - 56,4 балла, по иностранному языку - 51,2 балла, по математике - 42,6 балла, по географии - 68,7 балла, по всемирной истории (новейшее время) - 57,8 балла", - рассказали в ведомстве.