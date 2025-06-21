Цуран: Памятные места не просто точка для возложения цветов, а генетический код

Масштабный автопробег "Дорогами Победы", посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыл 21 июня в Минск. Его участники посетили знаковое место белорусской столицы, почтили память героев и возложили цветы к стеле "Минск - город-герой".

"Здесь собрались жители городов-героев - из Севастополя, Сталинграда (Волгограда), Ленинграда (Санкт-Петербурга), Смоленска, Москвы, Минска. Много городов, поселков, которые героически защищались. Это единый подвиг нашего народа, поэтому мы и смогли выстоять, потому что были вместе", - отметила депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия) Вера Сергеева.

Председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подчеркнул, что пробегов организовывается очень много как в Беларуси, так и в России. Белорусы с удовольствием посещают знаковые места в России. По словам Артема Цурана, автопробеги проводятся для того, чтобы ни одна дорога не заросла травой, ведь все памятные места - это не просто точка для возложения цветов, а это память и генетический код, который должен передаваться дальше.

Важная точка на карте патриотического маршрута - храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. Участники автопробега "Дорогами Победы" заложили в крипту 11 капсул с землей из городов-героев, которая быта взята с братских захоронений времен Великой Отечественной войны.

"Таким образом мы закончим миссию, которую выполняли на протяжении всех последних дней. Я очень рад, что мы собрались в городе-герое Минске и отдаем дань памяти предкам - дедам, прадедам, которые воевали, сложили головы на полях сражений, и тем, кто восстанавливал города, разрушенные после Великой Отечественной войны", - сказал председатель Московской городской думы (Россия) Алексей Шапошников.

22 июня в 4:00 в Брестской крепости участники автопробега присоединятся к митингу, посвященному Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Маршрут автопробега "Дорогами Победы" проходит с 18 по 24 июня и следует из Санкт-Петербурга в Гатчину, Псков, Смоленск, Минск, Брест, Остров и обратно в Санкт-Петербург.