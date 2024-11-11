Цветные революции по единой методичке - в 2010-м постсоветское пространство испытывают на прочность

Это наша история. О чем нужно знать и чем важно гордиться.



Когда маленький фэст стал праздником, который собирает друзей. Александрия - хорошая традиция Беларуси.



Рельсы интеграции. Таможенный союз просчитывает экономические выгоды. Впереди еще много работы.

