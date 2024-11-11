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Цветные революции по единой методичке - в 2010-м постсоветское пространство испытывают на прочность

Это наша история. О чем нужно знать и чем важно гордиться.

Когда маленький фэст стал праздником, который собирает друзей. Александрия - хорошая традиция Беларуси.

Рельсы интеграции. Таможенный союз просчитывает экономические выгоды. Впереди еще много работы.

Цветные революции по единой методичке. Постсоветское пространство испытывают на прочность.

Триумфальный прыжок Гришина в Ванкувере. Первое золото Беларуси на зимних Олимпийских играх.

Год 2010-й и его самые яркие страницы.

Новая серия проекта «Время выбрало нас» сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".

2010 годВремя выбрало нас

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