Цветы и песня о весне. Витебские спасатели эффектно поздравили женщин с наступающим праздником

Музыкальный сюрприз в канун 8 Марта.

В Витебске бойцы областного управления МЧС исполнили популярную песню о любви и весне. Для эффектного поздравления установили автоколенчатый подъемник, из люльки которого спасатели поприветствовали участниц флешмоба. Сотни роз и тюльпанов на праздничную локацию доставили на квадроцикле.

Участницы флешмоба поделились впечатлениями:

"Прекрасно! Это ведь праздник для женщин. Молодцы наши парни, МЧС. Огромное спасибо за такое поздравление. Очень приятно".

"Несмотря на погоду настроение прекрасное. Мы ждали с большим удовольствием".

"У меня очень хорошее настроение, мне подарили цветы. Я знаю, что спасатели очень мужественные, они нас защищают".