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Цветы и песня о весне. Витебские спасатели эффектно поздравили женщин с наступающим праздником
Музыкальный сюрприз в канун 8 Марта.
В Витебске бойцы областного управления МЧС исполнили популярную песню о любви и весне. Для эффектного поздравления установили автоколенчатый подъемник, из люльки которого спасатели поприветствовали участниц флешмоба. Сотни роз и тюльпанов на праздничную локацию доставили на квадроцикле.
Участницы флешмоба поделились впечатлениями:
"Прекрасно! Это ведь праздник для женщин. Молодцы наши парни, МЧС. Огромное спасибо за такое поздравление. Очень приятно".
"Несмотря на погоду настроение прекрасное. Мы ждали с большим удовольствием".
"У меня очень хорошее настроение, мне подарили цветы. Я знаю, что спасатели очень мужественные, они нас защищают".
Ярких эмоций хватило всем. В честь наступающего праздника спасатели в центре Витебска прошли торжественным маршем.