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Цветы и венки к монументу Победы возложили белорусские пограничники

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Фото БЕЛТА

Память павших в первых боях Великой Отечественной войны почтили белорусские пограничники, сообщает БЕЛТА.

Ровно в 4:00 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа во всех пограничных подразделениях прошли митинги-реквиемы, возложения к памятникам и памятным местам, могилам защитников границы.

Цветы и венки к монументу Победы возложили председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов и руководство ведомства, курсанты Института пограничной службы, командование и офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники и активисты БРСМ.

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