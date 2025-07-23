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Тумар: На Западе очень не любят правду и всеми способами пытаются бороться с ней
На Западе очень не любят правду и всеми способами пытаются бороться с ней. Особенно рьяно происходит искажение истории о Второй мировой войне. Об этом 23 июля заявил на пресс-конференции заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар.
По его словам, процесс фальсификации истории идет давно, но сейчас он начал набирать обороты. Сегодня мир вошел в тот период, когда особенно нужно защищать правду.
Виктор Тумар, замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
"Именно сейчас наблюдаем тектонические сдвиги геополитической ситуации во всем мире - войны, которые развязываются на Ближнем Востоке, нестабильность в Тихоокеанском регионе. И сейчас тот, кто за собой имеет правду, и будет определять будущее мира".
Сегодня забываются многие факты, организуются провокации. Представителей Беларуси и России не приглашают на такие мероприятия, как, например, годовщина со дня освобождения узников концлагеря Освенцим. Умалчивают и о том, что Красная армия во время Второй мировой освободила территорию Европы площадью 1 млн кв. км, на которой проживает 113 млн человек.