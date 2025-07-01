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Турчин представил коллективу Министерства промышленности нового руководителя
Автор:Редакция news.by
30 июня коллективу Министерства промышленности представили нового руководителя - накануне на эту должность глава государства назначил Андрея Кузнецова. Ранее он занимал должность заместителя министра и отвечал за внешнеэкономическую деятельность. Поэтому все задачи ему хорошо знакомы.
Наращивание экспорта - одна из главных целей. Нужно осваивать новые рынки и расширять присутствие на дальней дуге. В отрасли также планируется рациональное увеличение объемов производства и привлечение инвестиций. Особое внимание - повышению производительности труда.