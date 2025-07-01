Турчин представил коллективу Министерства промышленности нового руководителя

30 июня коллективу Министерства промышленности представили нового руководителя - накануне на эту должность глава государства назначил Андрея Кузнецова. Ранее он занимал должность заместителя министра и отвечал за внешнеэкономическую деятельность. Поэтому все задачи ему хорошо знакомы.



