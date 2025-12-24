Турчин: Развитие сильных регионов является одним из ключевых направлений пятилетнего плана

Бизнес должен внести свой вклад в реализацию Программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Правительство рассчитывает на конструктивное взаимодействие. Об этом говорили в Совмине на первом заседании Совета по развитию предпринимательства в обновленном составе. Премьер-министр Александр Турчин поставил задачу активизировать работу советов по развитию предпринимательства в областях и районах. Ведь сильные регионы - один из основных акцентов на пятилетку.

Валентин Байко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Вообще глобально бизнес и частный бизнес, в частности, имеет большое влияние на развитие экономики нашей страны. Поэтому задача Совета - это находить оптимальные пути. Оптимизировать, менять законодательство по возможности в том сложном рынке, в котором существует в общем-то, и наша страна, и в сложном рынке, в котором развивается наш бизнес. Потому что последнее время угроз, мы все об этом знаем, становится все больше, вызовов больше, работать становится сложнее, поэтому основная функция совета - это максимально быстро и эффективно реагировать на те вызовы современного мира, которые происходят в нашей жизни и в работе".